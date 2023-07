Prata de Diogo Ribeiro nos Mundiais de natação traduz "novo paradigma"

O paradigma dos resultados desportivos na natação portuguesa está a mudar. É esta a convicção do presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), em consequência da medalha de prata conquistada por Diogo Ribeiro nos 50 metros mariposa nos Campeonatos do Mundo, em Fukuoka, no Japão.

Nunca um nadador português se sagrara vice-campeão do mundo. António José Silva, presidente da FPN, confessa orgulho, e não apenas pelo feito histórico do jovem nadador português.

“Estamos todos orgulhosos, do trajeto, do resultado, do percurso e, acima de tudo, daquilo que conseguimos, que é mudar o paradigma dos resultados desportivos da natação portuguesa, que sempre foi a competições para participar e agora vai para competir e obter resultados. É disso que estamos orgulhosos”, declara, numa entrevista a Bola Branca.

“O Diogo é a cereja no topo de um bolo muito apetitoso, que é um conjunto de resultados, fruto de um trabalho sistemático na natação portuguesa nos últimos anos”, concretiza António Silva.