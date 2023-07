Hóquei em Patins. Portugal defronta Espanha na final do Europeu

Portugal apurou-se para a final do Europeu de hóquei em patins, esta sexta-feira, ao derrotar a França, nas meias-finais, por 5-2.

A seleção nacional adiantou-se com um golo aos 28 segundos, no entanto, Rémi Herman empatou para os franceses ao minuto sete.

Dez minutos depois, Rafa recolocou Portugal na frente. Aos 18 minutos, João Souto ampliou a vantagem, porém, no mesmo minuto, Carlo di Benedetto, do FC Porto, reduziu. Gonçalo Alves respondeu ao companheiro de clube de imediato, com o 4-2.

Ao minuto 22, ainda na primeira parte, Gonçalo Alves fez o 5-2 final de livre. Após dois minutos, Roberto di Benedetto - rival do irmão em clubes, pois joga no Benfica - deu confiança a Portugal ao falhar um penálti.

Ao todo, a França teve quatro penáltis a favor, mas só converteu um, pelo que regressará a casa a chorar a própria falta de pontaria.

Portugal está na final para tentar conquistar um título que lhe foge desde 2016.

A equipa das quinas, recordista em Europeus (21 troféus), mas em jejum de sete anos, vai defrontar a Espanha. A bicampeã derrotou a Itália, nos penáltis, depois de igualdade a quatro golos.

O jogo decisivo está marcado para sábado, às 20h45, na Catalunha.

[notícia atualizada às 22h29]