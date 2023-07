Asgreen aguenta fuga e vence 18.ª etapa da Volta a França

Kasper Asgreen ofereceu a primeira vitória à Soudal Quick-Step, ao beneficiar de um erro de cálculo do pelotão para ganhar a 18.ª etapa da Volta a França em bicicleta, com o também dinamarquês Jonas Vingegaard a manter a amarela.

Aos 28 anos, o dinamarquês estreou-se, esta quinta-feira, a vencer no Tour, impondo-se no final dos 184,9 quilómetros entre Moûtiers e Bourg-en-Bresse, com o tempo 4:06.48 horas, à frente de dois dos seus três seus companheiros de fuga, o neerlandês Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), segundo, e o norueguês Jonas Abrahamssen (Uno-X), terceiro, com Jasper Philipsen a ser apenas quarto e primeiro do pelotão, onde seguia o camisola amarela.

Na sexta-feira, os 172,8 quilómetros entre Moirans-en-Montagne e Poligny não devem apresentar dificuldades a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), que vai partir para a 19.ª etapa com 7.35 minutos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar e 10.45 sobre o britânico, Adam Yates, os ciclistas da UAE Emirates que ocupam os restantes lugares do pódio.