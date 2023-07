Vingegaard fecha contas do Tour ao ganhar mais de cinco minutos a Pogacar

Jonas Vingegaard, da Jumbo-Visma, praticamente assegurou a vitória na Volta a França ao ganhar mais de cinco minutos ao rival esloveno Tadej Pogacar, da UAE-Emirates, na 17.ª etapa do Tour.

O dinamarquês já tinha vencido o contrarrelógio da 16.ª etapa e aumentado a vantagem para 1m38s. No entanto, a diferença tornou-se gigante na etapa desta quarta-feira de 165,7 quilómetros, entre Saint-Gervaidu Mont Blanc e Courchevel.

Vingegaard terminou a etapa no 4.º lugar e ganhou quase seis minutos de vantagem para Pogacar. Atualmente, a diferença entre os dois ciclistas é de 7m35s, o que é praticamente impossível de recuperar para o esloveno.

O ciclista da Jumbo-Visma tem praticamente assegurada a revalidação do título que conquistou no ano passado. Só uma queda ou um problema de maior gravidade impedirão Vingegaard de festejar no próximo domingo, na chegada aos Campos Elísios.