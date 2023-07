Portugal vence a França e vence grupo do Europeu

A seleção nacional de hóquei em patins venceu a França, por 3-1, e confirmou o primeiro lugar do grupo A do Europeu da modalidade.

Portugal entrou a vencer com golo de João Souto, aos 14 minutos de jogo. Carlo Di Benedetto, avançado do FC Porto, empatou para a seleção francesa, aos 27 minutos, mas Portugal embalou para a vitória.

O triunfo foi assegurado com os golos de Henrique Magalhães, aos 37 minutos, e João Rodrigues, um minuto depois. Portugal jogou de início com Xano Edo, Nuno Santos, Hélder Nunes, Rafa e João Rodrigues.

Com este resultado, Portugal terminou a fase de grupos sem derrotas e no primeiro lugar do grupo A, com sete pontos. Vai jogar os quartos de final já na quinta-feira, às 20h00, frente à Inglaterra, última classificada do grupo B.