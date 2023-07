Portugal entra a ganhar no Europeu de hóquei em patins

Portugal entrou, esta segunda-feira, a ganhar no Europeu de hóquei em patins, que decorre na Catalunha, em Espanha.

A seleção nacional derrotou a Itália, por 7-4, na primeira jornada do grupo A. O primeiro golo chegou logo no primeiro minuto, por intermédio de Henrique Magalhães, e Gonçalo Alves ampliou a vantagem aos sete minutos. O jogador do FC Porto bisou três minutos depois, de grande penalidade.

Ainda antes do intervalo, no entanto, Giulio Cocco bisou em quatro minutos e reduziu para 3-2.

O próximo adversário é a Espanha, em jogo marcado para terça-feira às 17h30.

(em atualização)