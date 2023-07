FC Porto inicia projeto individual no voleibol feminino

O FC Porto vai estrear uma equipa sénior de voleibol feminino em nome próprio a partir da temporada 2023/24, comunicaram os dragões, esta segunda-feira, após terem somado êxitos nos quatro anos de parceria com a Academia José Moreira (AJM).

Numa nota publicada no site oficial, o clube confirma o início de uma nova era na modalidade, sem pormenorizar os contornos da sua separação com o emblema sediado em Nogueira da Regedoura, freguesia do concelho de Santa Maria da Feira, e fundado em 2014 por José Moreira, antigo voleibolista e treinador dos azuis e brancos.

As duas entidades estavam juntas desde setembro de 2019, quando passaram a evoluir sob a designação de AJM/FC Porto, celebrando três campeonatos - o de 2019/20 não foi atribuído, face à pandemia da Covid-19 -, duas Taças de Portugal ou quatro Supertaças.

O FC Porto revela agora ter cumprido os requisitos da Federação Portuguesa de Voleibol para disputar a solo o escalão principal, cujo sorteio se realizará na terça-feira, às 18h00, um dia antes de, às 11h00, ser conhecido o calendário de duelos da Taça CEV, a segunda prova continental de clubes sob a égide da Confederação Europeia de Voleibol.