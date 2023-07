​Espectador a tirar "selfie" provoca queda coletiva na Volta a França

Um espectator que estava a tirar uma “selfie” provocou este domingo a queda de duas dezenas de ciclistas durante a 15.ª etapa da Volta a França.



Sepp Kuss, companheiro de equipa do camisola amarela Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma), sofreu um toque no guiador da bicicleta, foi derrubado e provocou um efeito dominó no pelotão.

"Houve um estreitamento e um espectador na estrada, e acho que ele chocou com o meu guiador", disse Kuss, no final da etapa.

O ciclista da Jumbo-Visma diz que, por sorte, não ficou ferido e vai continuar na Volta a França.