Ruben Guerreiro abandona Volta a França

O ciclista português Ruben Guerreiro (Movistar) abandonou este sábado a 110.ª Volta a França no decurso da 14.ª etapa, informou a organização da prova francesa.

Este é o segundo abandono consecutivo do ciclista português de 29 anos na Volta a França, depois de, no ano passado, ter desistido antes do arranque da nona etapa, devido a doença.

Guerreiro foi quarto na sexta etapa desta edição da 'Grande Boucle' e nono na 12.ª, jornadas em que integrou a fuga do dia.

A etapa deste sábado, com várias contagens de montanha, foi ganha pelo espanhol Carlos Rodrigues, da equipa Ineos Grenadiers.