Kwiatkowski ganha etapa 13 do Tour. Pogacar aperta com Vingegaard

Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) venceu a 13.ª etapa da Volta a França, esta sexta-feira, e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ganhou terreno ao camisola amarela, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

O polaco fugiu ao pelotão e cruzou a meta, em Grand Colombier, 47 segundos antes do segundo classificado, o belga Maxim van Gils (Lotto DSTNY). Pogacar atacou nos últimos 500 metros e fechou o pódio.

Com este terceiro lugar, o esloveno ganhou quatro segundos a Vingegaard, mais quatro de bonificações, o que dá um total de oito segundos. Registo que o deixa a nove segundos do dinamarquês, vigente campeão e atual líder da classificação geral individual.

Nelson Oliveira foi o melhor português do dia, ao terminar a etapa na 33.ª posição, ao passo que Ruben Guerreiro foi 47.º. Os dois ciclistas da Movistar ocupam os 53.º e 25.º posto da geral, respetivamente.

No sábado, o pelotão do Tour percorre 151,8 quilómetros entre Annemasse e Morzine Les Portes du Soleil. Uma etapa de montanha, com uma subida de terceira categoria, três de primeira e uma de categoria especial.