Djokovic e Alcaraz disputam liderança do "ranking" mundial na final de Wimbledon

A final de Wimbledon terá um confronto de gerações entre o número 1 mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, e o número 2, o sérvio Novak Djkovic, de 36. Quem vencer será o líder do "ranking" ATP.

O primeiro a garantir um lugar na final foi Djogkovic, que derrotou o italiano Jannik Sinner, número 8 da hierarquia mundial, em três "sets", pelos parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7-4), em duas horas e 47 minutos.

Alcaraz tinha tarefa, teoricamente, mais complicada, porém, despachou o russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, em apenas uma hora e 50 minutos. O espanhol também só precisou de três "sets", com triplo 6-3.

Alcaraz nunca chegara, sequer, às meias-finais, na relva do All England Club. Djokovic já conquistou Wimbledon em sete ocasiões.

A final do terceiro torneio do Grand Slam de ténis, que dita um confronto de gerações - Alcaraz e Djokovic estão separados por 16 anos - e a discussão pelo trono do ténis mundial, está marcada para domingo.