Volta a França. Izagirre dá segunda vitória à Espanha

Ion Izagirre (Cofidis) deu hoje a segunda vitória à Espanha na 110.ª Volta a França, ao integrar a fuga do dia para conquistar a 12.ª etapa, com o ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a conservar a amarela.

O espanhol de 34 anos, que já tinha vencido uma etapa no Tour2016, cortou a meta isolado, no final dos 168,8 quilómetros entre Roanne e Belleville-en-Beaujolais, após 03:51.42 horas na estrada, com o francês Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) a ser segundo e o norte-americano Matteo Jorgenson (Movistar) terceiro, ambos a 58 segundos do vencedor.

Na sexta-feira, a liderança de Jonas Vingegaard, que hoje chegou no pelotão, será colocada à prova nos 137,8 quilómetros entre Châtillon-sur-Chalaronne e o Grand Colombier, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de categoria especial. O dinamarquês vai procurar defender a amarela dos ataques do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo a 17 segundos, com o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe) em terceiro na geral, a 02.40 minutos.

O português Ruben Guerreiro voltou a mostrar-se na Volta a França, ao concluir a etapa 12 entre os primeiros dez.

O corredor português foi 9.º na tirada e subiu cinco posições na geral, passando de 33º para 28º.

A 110.ª Volta a França é liderada à 12.ª etapa por Jonas Vingegaard.

O camisola amarela dinamarquês tentará manter a primeira posição na geral na etapa desta sexta-feira, que decorre entre Châtillon-sur-Chalaronne e o Grand Colombier ao longo de 137,8 quilómetros.

[notícia corrigida]