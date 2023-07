Marketa Vondrousova vence e está na final de Wimbledon

A checa Marketa Vondrousova tornou-se a primeira tenista não cabeça de série a qualificar-se para a final do torneio de Wimbledon desde a norte-americana Billie Jean King, em 1963, ao vencer a ucraniana Elina Svitolina nas meias-finais.

Vondrousova, 42.ª classificada do ranking mundial, impôs-se a Svitolina, 76.ª posicionada na hierarquia da WTA, por duplo 6-3, após uma hora e 16 minutos de confronto no 'court' do torneio londrino, terceiro Grand Slam de 2023, em piso de relva.

A checa, de 24 anos, apurou-se pela segunda vez para a final de um 'major', depois da derrota frente à australiana Ashleigh Barty em Roland Garros, em 2019, preparando-se para defrontar no sábado a vencedora do embate entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, e a tunisina Ons Jabeur, sexta do ranking.