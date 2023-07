Swiatek cai em Wimbledon e pode perder o trono do ténis

A número 1 do ténis mundial, a polaca Iga Swiatek, foi eliminada nos quartos de final de Wimbledon pela ucraniana Elina Svitolina, número 76, e pode perder a liderança do "ranking" WTA mais de um ano depois.

A relva é a superfície em que Swiatek mais dificuldades tem e isso notou-se, neste início de tarde no All England Club, que acolhe todos os anos o terceiro torneio do Grand Slam da temporada de ténis.

A polaca esteve na frente do primeiro "set" por 5-3, no entanto, perdeu quatro jogos consecutivos - ou, por outro ângulo, Svitolina protagonizou uma recuperação fantástica, com quatro jogos seguidos a ganhar - e perdeu-o, por 7-5. No segundo parcial, a ucraniana ganhou vantagem, todavia, permitiu a resistência da número 1 e, no "tie break", a história repetiu-se, com Swiatek a escalar o abismo para forçar a "negra".

No terceiro "set", Svitolina quebrou cedo o serviço de Swiatek. Quando a polaca tentou fazer o mesmo, aguentou as vantagens e, na resposta, voltou a ganhar o "break point", antes de vencer no próprio serviço, para 5-1. Swiatek agarrou-se às poucas possibilidades que tinha e defendeu o seu serviço subsequente com sucesso. Porém, Svitolina não facilitou quando chamada a servir para fechar o encontro e, com um autoritário 40-0, selou o apuramento para as meias-finais de Wimbledon.

Nove meses depois de ter sido mãe, Svitolina elimina a número 1 do mundo no Major mais antigo do mundo e segue para as meias-finais.

Faça as contas da corrida ao número 1: