Seleção feminina de andebol sub-19 perto de fazer história

A seleção portuguesa feminina de andebol sub-19 venceu a Suíça, esta terça-feira, por expressivos 38-25 e ficou muito próxima das inéditas meias-finais do Campeonato da Europa, que decorre em Pitesti, na Roménia.

Com liderança 20-12 ao intervalo, as pupilas de José António Silva impuseram-se num desafio em que se destacaram Luciana Rebelo e Constança Sequeira, com oito golos, além de Joana Jesus e Naide Gonçalves, com seis cada.

Se, ainda hoje, a Suécia vencer a Roménia, a formação lusa, que nunca tinha estado entre as oito mais fortes num Europeu, e as nórdicas vão estar entre as quatro que vão disputar o título.

Caso contrário, na quarta-feira Portugal ainda defronta a Suécia, dependente da conjugação de resultados entretanto registados no grupo.

A seleção portuguesa já garantiu a presença no Mundial, que vai decorrer em 2024 na Macedónia do Norte.