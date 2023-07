Francisco Cabral cai na segunda ronda de pares em Wimbledon

Francisco Cabral foi eliminado na segunda ronda de pares em Wimbledon, esta segunda-feira. O torneio inglês fica sem portugueses.

O número 1 nacional de pares, 49.º mundial, e o brasileiro Rafael Matos, 26.º classificado do "ranking" ATP, perderam com os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, números 17 do mundo, ao fim de 1h49.

A dupla luso-brasileira foi eliminada em dois "sets", por 7-5 e 7-6. No segundo parcial, com 5-5, Cabral e Matos tiveram a oportunidade de quebrar o serviço dos adversários, contudo, acabaram por ceder perante o poderio dos campeões de 2021 e vice-campeões de 2022.

O terceiro torneio do Grand Slam da temporada de ténis fica, assim, sem portugueses, uma vez que Nuno Borges caiu na primeira ronda de singulares e teve de abdicar do torneio de pares devido a lesão.