Pogacar recupera segundos, mas Vingegaard segura amarela no Tour

O ciclista Michael Woods (Israel-Premier Tech) venceu a nona etapa da Volta a França em bicicleta, no alto de Puy de Dôme, depois de aproveitar a fuga do dia.

Entre os favoritos, Tadej Pogacar (UAE Emirates) ganhou alguns segundos na subida final a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), mas o dinamarquês mantém a liderança da prova.

No alto do Puy de Dôme, no final dos 182,4 quilómetros desde Saint-Léonard-de-Noblat, o canadiano de 36 anos estreou-se a vencer no Tour ao cortar a meta isolado, após 04:19.41 horas, à frente de dois dos seus companheiros na fuga do dia, o francês Pierre Latour (TotalEnergies), segundo a 28 segundos, e o esloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious), terceiro a 35.

Outro esloveno, no caso Tadej Pogacar, reduziu a diferença para o camisola amarela, ganhando oito segundos a Jonas Vingegaard, que agora comanda a geral com apenas 17 de vantagem sobre o ciclista da UAE Emirates. O australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe) continua a ser terceiro, mas a 02.40 do dinamarquês da Jumbo-Visma.

Na segunda-feira, o pelotão cumpre o primeiro dia de descanso da 110.ª edição da 'Grande Boucle', regressando à estrada na terça-feira, na ligação dos 167,2 quilómetros acidentados entre Vulcania e Issoire.