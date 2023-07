NBA apresenta torneio paralelo

A NBA anunciou oficialmente uma prova nova já para a temporada que se aproxima. Chama-se Torneio In-Season.

A prova vai decorrer até 9 de dezembro. As 30 equipas foram divididas em seis grupos de cinco - três grupos em cada conferência.

As partidas vão realizar-se às terças e sextas-feiras.

Cada equipa vai defrontar as outras quatro do seu grupo em duas ocasiões.

Seguem para os quartos de final os seis vencedores de cada grupo mais um “wild card” em cada conferência. A seguir haverá uma “final four”.

Estes jogos não acrescentam à fase regular e todas as equipas fazem, na mesma, 82 jogos antes do “playoff”, com exceção de quem jogar a final, a que acrescenta um jogo.

Constituição de Grupos

Grupo 1: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit Pistons



Grupo 2: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets



Grupo 3: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando Magic



Grupo 4: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Portland Trail Blazers



Grupo 5: Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston Rockets



Grupo 6: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs