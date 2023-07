Francisco Cabral entra a vencer em Wimbledon

O português Francisco Cabral, que faz dupla com o brasileiro Rafael Matos, apurou-se, este domingo, para a segunda ronda do quadro de pares masculinos do torneio de Wimbledon.

A dupla luso-brasileira, que se estreou na relva, derrotou os britânicos Liam Broady e Jonny O’Mara por 7-5 e 6-4, em 1h21.

A partida chegou a ser interrompida devido à chuva.

Já há adversários para a próxima ronda: os croatas Mate Pavic e Nikola Mektic, campeões de Wimbledon e olímpicos em 2021.