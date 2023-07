O ciclista britânico Mark Cavendish desistiu este sábado da Volta a França em bicicleta, após uma queda durante a 8ª etapa.

O experiente "sprinter", de 38 anos, caiu no meio do pelotão, quando faltavam cerca de 60 quilómetros para o final.

Queixou-se com dores no zona do ombro e acabou por desistir do Tour.

A queda aconteceu durante a etapa que liga Libourne a Limoges, numa distância de 201 quilómetros.

Mark Cavendish vai terminar a carreira no final desta temporada de ciclismo.