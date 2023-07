Ténis. Alcaraz apura-se para a terceira ronda de Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial, apurou-se hoje para a terceira ronda de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao vencer o francês Alexandre Muller em apenas três sets.

Alcaraz, de 20 anos, bateu o número 84 da hierarquia mundial por 6-4, 7-6 (7-2) e 6-3, num encontro que teve a duração de duas horas e 32 minutos, e continua sem perder nenhum set nesta edição do torneio, que se disputa na relva do All England Club.

O espanhol, que venceu um Grand Slam na carreira, o Open dos Estados Unidos em 2022, e que em Wimbledon tem como melhor resultado a presença na quarta ronda, vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o chileno Nicolas Jarry, 28.º do mundo, e o australiano Jason Kubler, n.º 77 do ranking ATP.