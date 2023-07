Futebol de Praia. Portugal termina fase de grupos a golear a Grécia

A seleção nacional de futebol de praia venceu esta sexta-feira a Grécia por 5-1 no último encontro da fase de grupos da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo da modalidade.

Já com a presença nos quartos-de-final assegurada, Portugal chegou ao Aquatic Palace, em Baku, no Azerbaijão, com a ambição de alcançar o pleno de vitórias.

Depois de um primeiro tempo sem golos, Bê Martins abriu o marcador, seguido de Jordan Santos e novamente de Bê Martins. No último tempo, Rodrigo Pinhal marcou o 4-0, antes da Grécia reduzir. O último golo apareceu por Bernardo Lopes.

Com a vitória, Portugal fecha o Grupo C no primeiro lugar e irá medir forças com a Dinamarca nos quartos-de-final, no domingo.

Os vencedores da fase a eliminar conquistam o acesso ao Campeonato do Mundo, que se irá realizar nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 15 e 25 de fevereiro de 2024.