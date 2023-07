Ténis. Casper Ruud eliminado na 2.ª ronda de Wimbledon

O número 4 do ranking ATP, o norueguês Casper Ruud, foi eliminado esta quinta-feira do torneio de Wimbledon pelo britânico Liam Broady, número 142 do ranking.

Ruud começou a perder 6-4 no encontro, mas recuperou ao vencer o segundo e terceiro sets por 6-3 e 6-4. No quarto set, Broady voltou a vencer desta vez por 6-3 e surpreendeu no quinto e último set, ganhando por 6-0.

O britânico vai agora defrontar o canadiano Denis Shapovalov na terceira ronda do Grand Slam.

Nos outros encontros do dia, o russo Andrey Rublev venceu o congénere Karatsev por 3 sets a 1, enquanto o alemão Alexander Zverev venceu o neerlandês Brouwer pela mesma margem. A jornada desta quinta-feira termina com os embates entre Medvedev e Mannarino e Andy Murray e Stefanos Tsitsipas.