Ruben Guerreiro sai com confiança reforçada da sexta etapa da Volta a França

O ciclista português Ruben Guerreiro (Movistar) sai com mais confiança da sexta etapa da Volta a França, na qual foi quarto, continuando focado em lutar por uma vitória na 110.ª edição.

“O plano de hoje era tentar entrar em fuga e, sim, o objetivo era disputar a etapa comigo ou com outro colega de equipa”, revelou o corredor de Pegões Velhos, de 29 anos.

Aniversariante do dia, Guerreiro integrou a fuga que se formou logo nos quilómetros iniciais dos 144,9 entre Tarbes e Cauterets-Cambasque, onde a meta coincidia com uma contagem de montanha de primeira categoria, à qual os ciclistas chegaram já depois de terem passado os míticos Aspin e Tourmalet.

“Saio com mais confiança para as próximas etapas, e contente porque a forma está a chegar depois de dois meses de árduo trabalho a preparar o Tour”, assumiu, em declarações à Lusa, depois de ter sido quarto na sexta etapa, a 02.06 minutos do vencedor, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

O português aproveitou a presença na fuga para somar pontos para a classificação da montanha, chegando a sprintar no Aspin e no Tourmalet.

“Podia sprintar pelos pontos da montanha, mas, sobretudo, com objetivo de fazer bem a última montanha. O objetivo máximo é vencer uma etapa daqui para a frente, mas se mais algo vier, é sempre bem-vindo”, assumiu aquele que foi o vencedor da classificação da montanha no Giro2020, edição em que também ganhou uma etapa.

Com o quarto lugar na tirada desta quinta-feira, Guerreiro subiu 11 postos na geral e fecha agora o top 30 da 110.ª edição da Grande Boucle.