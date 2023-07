O Benfica anunciou a contratação de Yoav Lumbroso para a sua equipa de andebol.

O central israelita, de 22 anos, chega à Luz depois de três épocas nos franceses do Limoges Handball.

Em declarações à Btv, Lumbroso referiu: “É um clube incrível. O Benfica é um nome enorme não só no mundo do andebol, mas em todo o desporto. Sinto-me muito honrado e entusiasmado por me juntar a um clube assim”.