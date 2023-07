Hindley é o novo líder do Tour. Pogacar atrasa-se

O ciclista Jai Hindley (BORA-hansgrohe) é o novo camisola amarela da Volta a França em bicicleta.

O australiano venceu isolado a quinta etapa, que chegou a Laruns, e teve três contagens de montanha, incluindo uma de categoria especial.

O vencedor do Giro 2022, que integrou uma fuga de 36 corredores, foi o primeiro a cumprir os 162,7 quilómetros entre Pau e Laruns, em 3:57.07 horas, à frente do italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e do austríaco Felix Gall (AG2R Citroën), respetivamente segundo e terceiro, a 32 segundos.



Houve ainda mexidas entre os favoritos, com Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a ganhar quase um minuto a Tadej Pogacar (UAE Emirates) na última subida, o Col de Marie-Blanque.

Agora, na geral, Hindley tem 34 segundos de vantagem sobre Vingegaard. Já Pogacar chegou a 1.37 de Jai Hindley e caiu para o sexto lugar, a 1.40 do australiano.

Na quinta-feira, a sexta etapa reserva a primeira chegada em alto da 110.ª Volta a França, com os 144,9 quilómetros com partida em Tarbes a acabarem em Cauterets-Cambasque, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.