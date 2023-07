Futsal. Conheça os adversários de Sporting e Benfica na Liga dos Campeões

Sporting e Benfica já conhecem os adversários na “Main Round” da Liga dos Campeões de futsal.

Os leões ficaram no grupo 1, com Olmissum (Croácia), MFC Ayat (Cazaquistão) e FC HIT Kyiv (Ucrânia).

Já os encarnados estão no grupo 4, com FK Dobovec (Eslovénia), CSU Galati (Roménia) e Etoile Lavalloise (França).

Os jogos vão ser disputados entre 24 e 29 de outubro.

Veja todos os grupos:

CAMINHO B – MAIN ROUND

Grupo 5:

Futsal Dínamo (Croácia)

Vencedor do Grupo C da Ronda Preliminar

Vencedor do grupo B da Ronda Preliminar

Melhor segundo classificado da Ronda Preliminar

Grupo 6:

SK Plzen (Chéquia)

JB Futsal Gentofte (Dinamarca)

Vencedor do grupo H da Ronda Preliminar

Vencedor do grupo A da Ronda Preliminar

Grupo 7:

Kauno Zalgiris (Lituânia)

Kampuksen Dynamo (Finlândia)

Vencedor do grupo G da Ronda Preliminar

Vencedor do grupo D da Ronda Preliminar

Grupo 8:

Città di Eboli (Itália)

FC Stalitsa Minsk (Bielorrússia)

Vencedor do grupo E da Ronda Preliminar

Vencedor do Grupo F da Ronda Preliminar

RONDA PRELIMINAR

Grupo A

Araz Naxçivan (Azerbaijão)

Riga FC (Letónia)

SSV Jahn Regensburg (Alemanha)

Istambul Sisli SK (Turquia)

Grupo B

Orebro (Suécia)

Diamant Linz (Áustria)

Amigo Northwest (Bulgária)

ASA Tel-Aviv Owls (Israel)

Grupo C

FC Eindhoven (Países Baixos)

Titograd (Montenegro)

Georgians (Geórgia)

Europa FC (Gibraltar)

Grupo D

Lubawa (Polónia)

Prishtina (Kosovo)

Utleira Idrettslag (Noruega)

Isbjorninn (Islândia)

Grupo E

Lucenec (Eslováquia)

Cosmos Tallinn (Estónia)

Encamp (Andorra)

Saltires (Escócia)

Grupo F

Doukas (Grécia)

Blue Magic FC Dublin (Irlanda)

Nistru Chisinau (Moldova)

Bloomsbury Futsal (Inglaterra)

Grupo G

Futsal Minerva (Suíça)

Yerevan Futsal (Arménia)

AEL Limassol (Chipre)

FC Fiorentino (San Marino)

Grupo H

Radnik Bijeljina (Bósnia)

Tirana Futsal (Albânia)

Cefn Druids (Gales)

Sparta Belfast (Irlanda do Norte)