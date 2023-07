Basquetebol. Benfica já conhece adversários para tentar chegar à Champions

O Benfica já conhece os adversários na qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol.

Os encarnados começam por defrontar os georgianos do TSU Tbilissi nos quartos de final. Se passarem, as águias terão pela frente o vencedor do encontro entre Patrioti Levice (Eslováquia) e o AEK Larnaca (Chipre).

Depois, os comandados de Norberto Alves vão encontrar-se

com o vencedor da partida entre Bakken Bears (Dinamarca)-KB Peja (Kosovo)/Kalev Cramo (Estónia)-Norrkoping Dolphins (Suécia).

Se o Benfica for o vencedor desta fase de qualificação vai integrar o grupo G da Liga dos Campeões, com PAOK Mateco (Grécia), Filou Oostende (Bélgica) e Hapoel Jerusalém (Israel).