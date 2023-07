Hóquei em patins. Hélder Nunes regressa ao FC Porto

O hoquista Hélder Nunes está de regresso ao FC Porto depois de quatro épocas no FC Barcelona.

O internacional luso, de 29 anos, assinou com os dragões até 2027.

Hélder Nunes mostrou-se muito satisfeito com o regresso a casa. “É um momento especial na minha vida, um regresso ao clube do coração, que eu amo e que representei com mais orgulho. Só penso em ganhar títulos, em ser feliz a jogar e que os adeptos desfrutem comigo”.

Na apresentação esteve o presidente Pinto da Costa: "Vejo este regresso com muita satisfação, porque a saída do Hélder tinha sido uma grande perda para nós, mas na altura compreendemos a situação. Este regresso dá-se em boa altura, numa altura em que somos Campeões Europeus e em que vamos atacar novamente o título”.

Na época passada, pelos catalães, Hélder Nunes fez 47 jogos e marcou 32 golos.