Nuno Borges desce no "ranking" antes da estreia em Wimbledon

Borges será o único representante português no All England Club, visto que Frederico Ferreira Silva caiu na última ronda de qualificação. O atual número dois nacional também cai um lugar na hierarquia, para 189.º.

O tenista português, que está a seis lugares da sua melhor classificação de sempre, 63.º, tem estreia no quadro principal marcada para terça-feira, frente ao argentino Francisco Cerúndolo, número 19 do mundo.

Nuno Borges vai estrear-se em Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da época de ténis, como 69.º classificado do "ranking" ATP, depois de ter descido uma posição, na atualização desta segunda-feira.

Fora do "top-200" estão Gonçalo Oliveira, que caiu cinco posições, para 298.º, e João Sousa, longe dos resultados que fizeram dele o melhor tenista português de sempre, que desceu quatro lugares, para 317.º.

Entre os portugueses, nota, ainda, para a escalada de Henrique Rocha, de 19 anos: subiu 57 lugares, rumo ao 433.º posto, novo recorde pessoal, depois conquistar um torneio de Futures em Bakio, no País Basco.

No topo do "ranking", o espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, continua sentado no trono, com somente 80 pontos de vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, número dois mundial, e 1785 sobre o número três, o russo Daniil Medvedev. Haverá leilão pelo número 1 em Wimbledon. Confira aqui todas as contas da liderança dos quadros feminino e masculino.

Wimbledon arranca esta segunda-feira e termina a 16 de julho.