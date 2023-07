Francisco Cabral sobe um lugar no "ranking" de pares

Francisco Cabral chega a Wimbledon como 49.º classificado do "ranking" ATP de pares, depois de ter subido um lugar na atualização desta segunda-feira.

O especialista português, que fica assim a quatro lugares da sua melhor classificação de sempre, tem estreia no quadro principal do terceiro torneio do Grand Slam de ténis na quarta-feira. Fará dupla com o brasileiro Rafael Matos, frente aos britânicos Jonny O'Mara e Liam Broady.

O outro representante português no torneio de pares do Major inglês, Nuno Borges - amigo de infância e parceiro habitual de Cabral -, cai um lugar, para 180.º. O melhor português em singulares vai jogar ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, frente aos espanhóis Bernabé Zapata Miralles e Albert Ramos-Viñolas, também na quarta-feira.

João Sousa, número dois português de pares - desceu um lugar, para 163.º -, não estará no All England Club em qualquer das vertentes.

O torneio de Wimbledon tem início esta segunda-feira, até 16 de julho.