Francisca Jorge continua como número um portuguesa

Há mais duas tenistas portuguesas entre as 1000 mais cotadas do mundo: Inês Murta, de 26 anos, que desceu dez lugares, para 856.ª; e Angelina Voloshchuk, de 16, que caiu oito lugares, para 859.ª.

No topo do mundo, continua sentada a polaca Iga Swiatek, com 984 pontos de vantagem sobre a número dois, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e 3.900 pontos mais que a número três, a cazaque Elena Rybakina.

Nota, ainda, para a entrada da russa Daria Kasatkina no "top-10" mundial, por troca com a checa Barbora Krejcikova, que cai para 11.ª.

Ao fim de 67 semanas, a coroa do ténis mundial pode mudar de mãos. Swiatek - que procura ser a primeira tenista desde Serena Williams a conquistar Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano, mas nunca passou da quarta ronda na relva do All England Club -, pode perder a liderança do "ranking" WTA para Sabalenka. Confira aqui todas as contas da liderança dos quadros feminino e masculino.

Wimbledon arranca esta segunda-feira e termina a 16 de julho.