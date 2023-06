Seleções de futebol de praia vão lutar pelo bronze

A seleção de futebol de praia desperdiçou, esta sexta-feira, várias vantagens e perdeu, no desempate por penáltis, frente à Suíça, pelo que no sábado vai discutir a medalha de bronze nos Jogos Europeus.

Campeão em Minsk 2019 depois de ter sido bronze em Baku 2015, Portugal chegou a estar a vencer os helvéticos por 4-2, mas permitiu o empate, que não se desfez no prolongamento: esteve em vantagem nos penáltis, mas depois falhou dois e consentiu a reviravolta, caindo por 4-3.

No sábado vai defrontar o perdedor da meia-final entre a Espanha e a Itália.

No jogo anterior, a seleção feminina perdeu por 3-1 com a Ucrânia e vai também lutar no sábado pela medalha de bronze com a derrotada no embate entre a Polónia e a Espanha.