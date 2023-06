Wozniacki regressa mais de três anos depois

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, antiga número mundial, anunciou esta quinta-feira que vai regressar aos courts e ao circuito feminino de ténis (WTA) mais de três anos depois de ter dado como finalizada a sua carreira profissional.

"Quero mostrar às minhas crianças que podemos perseguir os nossos sonhos e não importa a idade. Decidimos, como uma família, que é a hora. Vou voltar a jogar e mal posso esperar", afirmou Wozniacki numa entrevista à revista Vogue e em que parte foi partilhada nas redes sociais oficiais da dinamarquesa de 32 anos.

Wozniacki tem como objetivo regressar no torneio Masters 1.000 de Montreal, em agosto, e voltar a competir no Open dos Estados Unidos, quarta e última prova do Grand Slam, que arranca no final desse mês.

Em 2018 venceu o Open da Austrália, o principal torneio da sua carreira.

A tenista retirou-se no início de 2020, já depois de ter anunciado que sofria de artrite reumatóide, uma doença imunológica.

Wozniacki teve dois filhos durante a paragem.