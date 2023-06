Volta a Portugal terá passaporte biológico de todos os ciclistas

Está garantido o passaporte biológico para todos na Volta a Portugal 2023. A garantia foi deixada, esta quinta-feira, pelo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, na apresentação da prova, em Viseu.

Delmino Pereira revela os números do controlo efetivo de todos os corredores profissionais a competir em Portugal.

“Até ao dia de hoje já foram realizados 277 controlos fora de competição a todos os ciclistas. Todos os ciclistas estão a ser controlados. É uma medida sem precedentes. Somos o primeiro país do mundo que, nesta classe de ciclismo, tem passaporte biológico para todos os ciclistas profissionais”, refere.

O regresso ao Algarve é a grande novidade na edição 84 da Volta, que arranca em Viseu com o prólogo no dia 9 de agosto e termina dia 20 num contrarrelógio individual com a meta no Alto de Santa Luzia em Viana do Castelo.

As maiores dificuldades chegam na quinta etapa, com a subida à Torre; na sétima com a serra do Larouco, em Montalegre. A subida à Senhora da Graça, em Mondim de Basto, fica reservada para a penúltima etapa.

Vão ser 10 etapas, 1 598 quilómetros, com nove equipas portuguesas e dez estrangeiras.

A prova vai decorrer entre 9 e 20 de agosto.