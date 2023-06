Frederico Silva perde no acesso a Wimbledon

O tenista Frederico Silva falhou o acesso ao quadro principal de Wimbledon, ao perder diante do italiano Matteo Arnaldi, por 3-0, na terceira e derradeira ronda de qualificação.

Frederico Silva, 188.º classificado do “ranking” ATP, perdeu frente a Arnaldi, 78.º do mundo, pelos parciais de 7-5, 6-4 e 6-4, num encontro que durou 2h01.

Esta era a quarta tentativa do tenista luso em apurar-se para o quadro principal do Wimbledon, principal torneio de relva do circuito mundial e terceiro torneio do Grand Slam da temporada, a seguir ao Open da Austrália e a Roland Garros.

Portugal contará em singulares apenas com Nuno Borges, o tenista português mais bem classificado (68.º ATP) e que também estará em Wimbledon na variante de pares, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos.

Outra participação em pares será a de Francisco Cabral, fazendo dupla com o brasileiro Rafael Matos.