Frederico Silva a uma vitória de entrar em Wimbledon

Frederico Ferreira Silva está a uma vitória de entrar no quadro principal do torneio de Wimbledon. O tenista português, número 188 do "ranking" mundial, venceu o equatoriano Emilio Gómez (127), na 2.ª ronda do "qualifying", em dois sets, por 6-2 e 6-4.

Na ronda final da qualificação, Federico Silva vai defrontar o italiano Matteo Arnaldi, número 78 do "ranking" e cabeça-de-série número do "qualifying".

O tenista português, de 28 anos, tenta chegar pela primeira vez ao quadro principal de Wimbledon, torneio que disputou no escalão de juniores