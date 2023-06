Nuno Borges perde com antigo campeão do Estoril Open

Nuno Borges foi eliminado na 1.ª ronda do Open de Eastbourne, em Inglaterra, ao perder com o argentino Sebastián Báez, em dois sets, por 6-3 e 6-4.

O número um nacional, 68 do "ranking", voltou a competir no circuito ATP, mas tal como aconteceu no Challenger de Ilkley, na semana passada, perdeu à primeira, frente ao um tenista argentino.

Báez, 44 do mundo, vencedor do Estoril Open em 2022, defrontará o norte-americano Tommy Paul (17), na 2.ª ronda da relva de Eastbourne.

Nuno Borges voltará aos courts na próxima semana, em Wimbledon.