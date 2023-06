Movistar leva Ruben Guerreiro e Nelson Oliveira à Volta a França

Os portugueses Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro estão entre os oito ciclistas convocados pela Movistar para a 110.ª Volta a França, anunciou a equipa espanhola que será liderada por Enric Mas.

Num curto comunicado, em que refere que o espanhol, de 28 anos, será novamente o seu chefe de fila, e em que destaca a 41.ª participação consecutiva no Tour, a Movistar confirma ainda a presença de Oliveira e Guerreiro na edição que arranca no sábado, em Bilbau (Espanha), e termina em 23 de julho, em Paris.

Para Nelson Oliveira, de 34 anos, esta será a sua 18.ª grande Volta, e a sétima participação na Grande Boucle, sendo uma peça incontornável no trabalho que a equipa fará em prol de Mas, quinto classificado na edição de 2020 da prova francesa e sexto no ano seguinte.

Já Ruben Guerreiro terá outras ambições, naquela que é a sua terceira presença no Tour: azarado no ano passado, quando caiu e, posteriormente, abandonou por doença antes do início da nona etapa, o ciclista de 28 anos procurará deixar a sua marca numa prova em que foi 18.º em 2021, na estreia.

Para o corredor de Pegões Velhos (Montijo), esta será também a primeira grande Volta com as cores da Movistar e a sexta da carreira, depois de ter estado duas vezes no Giro (em que conquistou a camisola da montanha e uma etapa em 2020) e uma na Vuelta (2019).

Além dos portugueses e de Mas, a formação telefónica alinhará ainda com os espanhóis Gorka Izagirre, Alex Aranburu e Antonio Pedrero, o austríaco Gregor Mühlberger e o norte-americano Matteo Jorgenson.