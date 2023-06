Portugal continua na primeira divisão do atletismo

A seleção portuguesa de atletismo mantem-se na elite da modalidade na Europa.

A equipa lusa terminou no oitavo lugar os Jogos Europeus, que estão a decorrer em Cracóvia, na Polónia.

Portugal terminou a competição com 315 pontos, bem acima da “linha de água”. Noruega, Turquia e Bélgica são os três países que descem de divisão.

A competição foi ganha pela Itália, com 426,50 pontos, mais 24,50 do que os anfitriões, a Polónia.

No último dia de provas no atletismo, para além da medalha de Leandro Ramos, destaque para a estafeta mista 4x400 metros, com João Coelho, Cátia Azevedo, Ricardo dos Santos e Fatoumata Diallo, que bateu o recorde nacional, com 3.14,06 minutos.