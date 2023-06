Derrota do Brasil apura Portugal para os quartos de final do Mundial Sub-21

A seleção portuguesa de andebol de Sub-21 apurou-se para os quartos de final do Mundial de 2023 da categoria, ao beneficiar da derrota do Brasil com as Ilhas Faroé (33-27), pouco depois de ter vencido a Espanha (33-31).

Portugal e Ilhas Faroé já garantiram que vão terminar nos dois primeiros lugares do Grupo II da Ronda Principal - os únicos que proporcionam o apuramento - e decidirão entre si o vencedor da “poule”, quando se defrontarem na segunda-feira, na cidade alemã de Hanôver.

A equipa das quinas, que transportou da fase preliminar o triunfo sobre o Brasil (27-19), lidera o grupo, em igualdade com as Ilhas Faroé, ambos com quatro pontos, mas tem vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos (60-50 contra 67-58), pelo que o empate será suficiente para vencer o grupo.

Este domingo, as Ilhas Faroé venceram com relativa facilidade o Brasil, por 33-27, dobrando a vantagem registada ao intervalo (16-13), depois de terem causado sensação ao baterem a Espanha na Ronda Preliminar, por 34-31, o que deixa os espanhóis já eliminados e sem qualquer ponto no Grupo II, tal como os sul-americanos.

Horas antes, também em Hanôver, a seleção portuguesa tinha-se colocado a curta distância dos quartos, ao vencer a Espanha por 33-31, num jogo equilibrado, em que tinha chegado ao intervalo a perder por 20-19.

Pedro Oliveira foi o melhor marcador da seleção portuguesa, com sete golos, em nove remates, e um dos principais responsáveis pela vitória, bem secundado por Vasco Costa, André Sousa e Bernardo Pegas, todos com cinco golos concretizados.

Na fase preliminar do torneio, que se realiza na Alemanha e na Grécia, a formação lusa tinha conquistado o Grupo C com o pleno de triunfos, alcançados sobre o Kuwait (35-21), a Costa Rica (52-21) e o Brasil (27-19).