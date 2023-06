Triatlo. João Pereira foi 13.º na quarta prova do Mundial

João Pereira foi o melhor português na quarta prova do Mundial de triatlo, que decorreu em Montreal, Canadá, ao concluir o seu percurso no 13.º lugar.

O triatleta português cumpriu os 750 metros de natação, 20,16 km de bicicleta e os 5 km de corrida em 54.33 minutos, mais 46 segundos do que o vencedor, o australiano Matthew Hauser (53.47).

No pódio ficaram ainda o brasileiro Manoel Messias, segundo classificado, e o belga Jelle Geens, terceiro.

O outro português em prova, Vasco Vilaça, terminou no 30.º posto, com mais 1.59 minutos do que Hauser.

Na competição feminina, Melanie Santos foi 28.ª, com o tempo de 1:00.10 horas, mais dois minutos exatos do que a vencedora, a britânica Beth Potter (58.10).