Medalha de ouro para dupla da canoagem

Os canoístas Kevin Santos e Teresa Portela conquistaram a medalha de ouro na prova de K2 200 metros misto dos Jogos Europeus, sagrando-se campeões da Europa e conseguindo o terceiro ouro português em Cracóvia 2023.

A largar na central pista cinco, Santos, campeão da Europa 2022 em K1 200, e a olímpica Portela cumpriram a prova em 34,260 segundos, à frente dos dinamarqueses Magnus Sibbersen e Emma Jorgensen, segundos a 0,312 segundos, e dos alemães Jacob Schopf e Lena Roehlings, terceiros a 0,440.

A dupla sagrou-se campeã da Europa desta prova uma vez que os Europeus integram o programa de Cracóvia 2023.

Esta é a quarta medalha da canoagem nesta terceira edição dos Jogos Europeus, e a segunda do dia, depois de Fernando Pimenta ter conquistado a prata em K1 500 metros. Na sexta-feira, Messias Baptista chegou ao ouro em K1 200 metros, distância em que Francisca Laia levou o bronze.

Portugal soma agora sete pódios em Cracóvia 2023, nomeadamente três ouros, duas pratas e dois bronzes, somando-se um ouro e uma prata no atletismo, e um bronze no karaté, ao pecúlio na pista de canoagem de Krispinow.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.