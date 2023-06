Guitta deixa Sporting. Jogador e clube têm versões diferentes

O guarda-redes de futsal Guitta deixa o Sporting e queixa-se de que os leões lhe queriam baixar o ordenado. A equipa de Alvalade desmente.

Guitta, que vai seguir para o futsal russo, respondeu a um comentário no Instagram com a sua versão dos acontecimentos:

"A minha saída não tem a ver com o quanto vou ganhar na Rússia, a opção de sair só se tornou uma realidade depois de o Sporting me fazer uma proposta abaixo do que ganho hoje", referiu.

Na reação, o Sporting respondeu: “Clube propôs manter condições”.

“Durante o processo negocial, o jogador (por intermédio do agente), na sua total liberdade, pretendeu melhorar substancialmente as suas condições atuais, as quais o Sporting CP propôs manter. No entanto, as mesmas foram rejeitadas”, escreveram os leões.

Guitta jogou no Sporting durante cinco anos. “O Sporting agradece a Guitta todo o seu contributo, dedicação e profissionalismo", termina o comunicado.