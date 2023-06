João Coelho, medalha de prata nos 400m

O português João Coelho conseguiu a medalha de prata nos 400 metros dos Jogos Europeus, que decorrem na Polónia.

O atleta do Sporting bateu o recorde nacional correndo em 45,05 segundos.

Coelho só ficou atrás do norueguês Havard Ingvaldsen, que fez recorde do campeonato com 44,88, e à frente do neerlandês Liemarvin Bonevacia, terceiro, em 45,06.

O anterior recorde nacional pertencia a Vítor Ricardo Santos (45,14).

Portugal soma cinco medalhas no evento, duas de ouro.