Francês Wembanyama é a primeira escolha do "draft" da NBA

O francês Victor Wembanyama foi a primeira escolha do "draft" da NBA para a próxima época, que se realizou na madrugada desta sexta-feira. O poste/extremo-poste, de 19 anos, ruma aos San Antonio Spurs.

Wembanyama cumpriu, assim, as previsôes, que o apontavam como alvo número 1 para o "draft". É considerado uma das grandes promessas do basquetebol mundial e é mais um de uma linha de jogadores europeus que brilham, atualmente, na NBA - entre eles Giannis Antetokounmpo, Nikola Jovic, Nikola Vucevic, Luka Doncic, entre vários outros.



Gregg Popovich volta a orientar um jogador francês, depois de Boris Diaw, Ian Mahinmi, Nando de Colo, Joffrey Lauvergne e o mais revelante de todos: o antigo base Tony Parker, quatro vezes campeão, uma vez MVP da Final, seis vezes All-Star, além de muitas outras distinções. Quando Parker se reformou, os Spurs retiraram o número dele, o 9.

A segunda escolha pertenceu aos Charlotte Hornets, que elegeram o norte-americano Brandon Miller. O também norte-americano Scoot Henderson assina pelos Portland Trail Blazers, como terceira "pick".

Dez primeiras escolhas do "draft"



1.º - San Antonio Spurs - Victor Wembanyama

2.º - Charlotte Hornets - Brandon Miller

3.º - Portland Trail Blazers - Scoot Henderson

4.º - Houston Rockets - Amen Thompson

5.º - Detroit Pistons - Ausar Thompson

6.º - Orlando Magic - Anthony Black

7.º - Washington Wizards (via Indiana Pacers) - Bilal Coulibaly

8.º - Indiana Pacers (via Washington Wizards) - Jarace Walker

9.º - Utah Jazz - Taylor Hendricks

10.º - Oklahoma City Thunder (via Dallas Mavericks) - Cason Wallace