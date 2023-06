João Ribeiro e Messias Baptista falham medalha na canoagem por 15 milésimos

Os canoístas João Ribeiro e Messias Baptista assumem a "frustração" por terem falhado o pódio em K2 500 metros dos Jogos Europeus por 15 milésimos de segundo.

"Trabalhámos muito para as medalhas. Queríamos muito sair daqui com um grande resultado, um quarto não é o que queríamos. Infelizmente, passei mal a noite, constipado, doente. Mas não quero desculpas, longe disso. Ficamos com a sensação de que merecíamos mais. Demos tudo o que tínhamos", disse João Ribeiro.

João Ribeiro e Messias Baptista ficaram a 15 milésimos de segundo do bronze e a 45 da prata da dupla alemã que tinham batido, também com recurso ao 'photo finish', rumo à final direta.

"A sensação é de frustração total. O quarto é o pior lugar de todos. Ainda por cima tão perto do terceiro e do segundo. Merecíamos a medalha. Trabalhámos muito. O desporto é assim. Temos de nos levantar disto para no Mundial atacarmos com mais força e não falhar nada", acrescentou Messias Baptista.

Já Francisca Laia entende que "um sétimo lugar não pode satisfazer" a equipa do K4 500 metros, recordando que essa posição "não garante o apuramento para os Jogos Olímpicos", que as portuguesas perspetivam para as seis melhores seleções europeias nos Mundiais de agosto.

"Aprendemos bastante nesta prova. O que não fazer e o caminho a seguir. Não estamos satisfeitas porque queremos mais, estar na luta por posições mais altas. Até ao Mundial é perceber o que melhorar. Somos todas boas atletas, unindo forças e trabalhando ainda temos margem de progressão grande", completou.

Maria Rei, a única não olímpica da tripulação, destacou o "orgulho e satisfação" por poder lutar pelo sonho de Paris 2024 com três canoístas que são "um exemplo" para si.

