Ana Cruz ganha primeira medalha para Portugal

Ana Cruz conquistou o bronze na prova de Kata, na disciplina de karaté. É a primeira medalha para Portugal nos Jogos Europeus, que decorrem na Polónia.

No combate de acesso ao ouro, a portuguesa, de 28 anos, perdeu frente à espanhola Paola Garcia Lozano. Fez 42 pontos contra 43.4 da adversária.

No Karaté as derrotadas nas meias-finais ganham automaticamente a medalha de bronze.

Ana Cruz é a 13.ª do “ranking” mundial e quinta europeia.

De recordar que Patrícia Esparteiro também tinha conquistado o bronze nos Jogos Europeus de 2019.

O Kata é uma disciplina do Karaté na qual não existe confronto físico, mas sim uma exibição de técnicas. Sete juízes avaliam e são retiradas as notas mais alta e a mais baixa.

Os Jogos Europeus Cracóvia 2023 decorrem até 2 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, com 206 atletas.