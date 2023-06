Venus Williams recebe aos 43 anos "wild card" para Wimbledon

Venus Williams recebeu um convite da organização de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam do ano, para disputar a prova de singulares, competição que a tenista norte-americana, de 43 anos, já venceu por cinco vezes em 23 participações.



Antiga número um do mundo e atual 697.ª, Venus Williams (irmã mais velha de Serena) obteve, na segunda-feira, no Birmingham Classic, frente à italiana Camila Giorgi, número 48 do "ranking" WTA, a sua primeira vitória sobre uma jogadora do "top-50" em quase quatro anos.

A ucraniana Elina Svitolina e as britânicas Heather Watson, Katie Boulter, vencedora em Nottingham, Jodie Burrage, finalista no mesmo torneio, Harriet Dart e Katie Swan também receberam "wild cards" para o torneio feminino.

Svitolina deu à luz a sua primeira filha em outubro de 2022, junto com o tenista Gael Monfils, e, após cair no "ranking", venceu o torneio de Lyon em maio e chegou aos quartos de final de Roland Garros, que a devolveu ao "top-100" mundial.