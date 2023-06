O Sporting é tricampeão nacional de futsal após vencer o Benfica, no Pavilhão da Luz, por 2-1.

Com vantagem de 2-1 na final, os leões poderiam até perder o jogo desta quarta-feira que disputariam um último jogo no Pavilhão João Rocha, mas resolveram já a final.

As águias abriram o marcador no início da segunda parte, por Afonso Jesus, aos 23 minutos, mas a vantagem durou poucos segundos, porque Zicky empatou o jogo aos 24 minutos. A partida ainda chegou a ser interrompida depois do golo dos leões por problemas nas bancadas.

O jogo foi para prolongamento e Pauleta resolveu aos 44 minutos com o golo decisivo.